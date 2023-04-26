В Самаре незаметно для жителей обновляют запорную арматуру на водопроводных сетях

С начала года в областной столице специалисты технического блока "РКС-Самара" заменили 64 задвижки, замена и обновление запорной арматуры включено в производственную программу. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Чаще всего работы производятся без отключения потребителей либо с кратковременным ограничением подачи ХВС. Причем сами работы для жителей практически незаметны: задвижки меняют в колодцах и камерах, без вскрытия грунта.
Также за три месяца этого года "РКС-Самара" отремонтировали 75 канализационных и 106 водопроводных колодцев, половина из которых оборудовано пожарными гидрантами.
Запорная арматура — важный элемент в любых инженерных коммуникациях. Задвижки должны быть герметичными, готовыми к работе в любой момент. Особенно это важно, когда нужно быстро отключить линию, сделать переключение — от этого зависит бесперебойное водоснабжение жилых домов и различных учреждений.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!