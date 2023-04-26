В Самаре незаметно для жителей обновляют запорную арматуру на водопроводных сетях

С начала года в областной столице специалисты технического блока "РКС-Самара" заменили 64 задвижки, замена и обновление запорной арматуры включено в производственную программу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего работы производятся без отключения потребителей либо с кратковременным ограничением подачи ХВС. Причем сами работы для жителей практически незаметны: задвижки меняют в колодцах и камерах, без вскрытия грунта.

Также за три месяца этого года "РКС-Самара" отремонтировали 75 канализационных и 106 водопроводных колодцев, половина из которых оборудовано пожарными гидрантами.

Запорная арматура — важный элемент в любых инженерных коммуникациях. Задвижки должны быть герметичными, готовыми к работе в любой момент. Особенно это важно, когда нужно быстро отключить линию, сделать переключение — от этого зависит бесперебойное водоснабжение жилых домов и различных учреждений.