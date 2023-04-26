Энергетики провели урок энергобезопасности и экологии для школьников Тольятти

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" провели серию тематических уроков для учащихся школ Тольятти. Предметом обсуждения в игровой форме стала энергетическая безопасность и бережное отношение к природе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов "Безопасность тепла" и "Экология", призванных знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов и доступными способами заботы об окружающей среде. В гости к первоклассникам пришла волшебная героиня Капелька, вместе с которой они собирали напольные пазлы, отвечали на вопросы веселой викторины и соревновались в ходе увлекательной эстафеты.

"Важно с младшего возраста знакомить ребят с правилами обращения с теплом и электричеством, которые помогут обезопасить их пребывание как на улицах города, так и дома. А также объяснять, почему важно беречь природу. В текущем учебном году мы провели уже целый ряд подобных уроков в Самаре и Тольятти. Впереди новые встречи детей со сказочным энергетиком Теплославом и Капелькой в Сызрани и Новокуйбышевске", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.