Энергетики провели урок энергобезопасности и экологии для школьников Тольятти

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" провели серию тематических уроков для учащихся школ Тольятти. Предметом обсуждения в игровой форме стала энергетическая безопасность и бережное отношение к природе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов "Безопасность тепла" и "Экология", призванных знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов и доступными способами заботы об окружающей среде. В гости к первоклассникам пришла волшебная героиня Капелька, вместе с которой они собирали напольные пазлы, отвечали на вопросы веселой викторины и соревновались в ходе увлекательной эстафеты.
"Важно с младшего возраста знакомить ребят с правилами обращения с теплом и электричеством, которые помогут обезопасить их пребывание как на улицах города, так и дома. А также объяснять, почему важно беречь природу. В текущем учебном году мы провели уже целый ряд подобных уроков в Самаре и Тольятти. Впереди новые встречи детей со сказочным энергетиком Теплославом и Капелькой в Сызрани и Новокуйбышевске", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!