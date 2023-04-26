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Облправительство Власть и политика

Самарская область готовит официальный визит в Республику Беларусь

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь.

Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне. Беларусь является стратегически важным торгово-экономическим партнером нашего региона, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров Самарской области.

В июне 2022 года состоялся визит губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Республику Беларусь. По итогам визита самарской делегации был достигнут ряд важных договоренностей, которые касаются расширения сотрудничества в торгово-экономической и кооперационной сферах, в инновационной деятельности, в сфере науки, образования, молодежной политики, культуры и туризма.

В мае 2023 года в столице Республики Беларусь пройдет заседание совместной рабочей группы, в рамках ее деятельности на постоянной основе ведется работа по вопросам развития двустороннего сотрудничества. На предстоящем заседании, в котором примет участие делегация Самарской области, планируется обсудить возможность расширения экспорта продукции, потребности предприятий сторон, кооперационное взаимодействие в сфере автокомпонентов. Важной темой рабочей группы станет взаимодействие в сфере модернизации и обновления пассажирского транспорта на территории Самарской области, а также возобновления прямого авиационного сообщения между республикой и нашим регионом. Также стороны обсудят взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса, развитие сотрудничества в сфере IT, науки, образования, культуры и туризма.

В Минске представители Самарской области также посетят крупнейшие белорусские предприятия, где ознакомятся с производством выпускаемой продукции и проведут деловые переговоры с руководством компаний.

Ответный визит белорусской стороны уже запланирован. В ноябре Самарскую область собирается посетить премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

"Много лет мы активно и плодотворно взаимодействуем с белорусскими партнерами в экономической сфере, а в последнее время наше сотрудничество еще больше укрепилось. В этом году мы планируем поездку самарской делегации в Белоруссию, ожидается также визит белорусской стороны. Важно, чтобы эти встречи были максимально насыщенными и содержательными, а их итогом стали взаимовыгодные совместные проекты", - считает Виктор Кудряшов.

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