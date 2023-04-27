К российской акции "Мы помним" присоединяются миллионы жителей Казахстана

Акция памяти проходит в России с 2020 года. В 2023 году во второй раз ее поддерживают жители соседнего государства.

Великая Отечественная война — страница истории, объединяющая бывшие республики СССР. Плечом к плечу, люди разных национальностей воевали единым фронтом против нацизма. Подвиг всего советского народа трудно переоценить.

В Великой Отечественной войны участвовали более 1 миллиона 200 тысяч жителей Казахстана. Больше половины — 610 тысяч — не вернулись домой, отдав жизнь за свободу. Сотни тысяч казахстанцев были награждены орденами и медалями, 497 человек стали героями Советского Союза. Среди них — дочери казахского народа, пулеметчица Мансия Маметова и снайпер Алия Молдагулова. 30 апреля 1945 года казах лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и русский рядовой Григорий Булатов в числе первых вместе установили красный флаг Победы на здании Рейхстага. Четверо военных летчиков из Казахстана (Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский) дважды были удостоены звания Героя Советского Союза. 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова, сформированная в Казахстане, своим героизмом навсегда вписала себя в историю ВОВ. 16 ноября рота панфиловской дивизии приняла бой, которому суждено было стать легендой Великой Отечественной войны. В этом бою 28 воинов-панфиловцев встали на пути немецкого танкового батальона и остановили его, выведя из строя 18 танков и множество пехоты, таким образом внеся неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает: "Вклад казахстанцев в победу был очевиден. Можно сказать, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден".

В честь героев в Казахстане второй год подряд проходит акция "Мы помним". Она вызвала широкий отклик среди казахстанцев. Тысячи жителей республики присылают фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Сотни ветеранов ВОВ и сейчас живут в Казахстане. Отдать дань уважения их подвигу и подвигу тех, кого уже нет, очень просто — организаторы акции приглашают присылать фотографии, рассказы о боевом прошлом своих героев на электронную почту info@kz24.news или в телеграмм-бот @Kz24newsBot.