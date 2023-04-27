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Общество

За январь-март в Самарской области от наркотиков умерло 33 человека

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые три месяца 2023 г. в Самарской области зарегистрировано 33 случая смертельных исходов от употребления наркотических средств. Такие данные приводятся в справке областной прокуратуры о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах.

16 человек скончалось в Самаре, 13 - в Тольятти и по одному в Сызрани, Жигулевске, Похвистнево и Красноярском районе.

За этот же период 2022 г. было зафиксировано 36 таких смертей.

На 1 января 2023 г. общее количество зарегистрированных наркопотребителей составило 8 666 человек. Это на 0,85% больше по сравнению с 2021 годом.

Показатель распространенности наркомании (количество зарегистрированных случаев с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения) по итогам 2022 г. составил 142,7 (в 2021 г. – 166,2). Выше среднего по области этот показатель в Жигулевске (394,1), Сызрани (273,9), Тольятти (265,8), Новокуйбышевске (236,0), Отрадном (215,3), Чапаевске (192,6), Октябрьске (190,32), Красноярском (150,9) и Сызранском (143,9) районах.

В прокуратуре региона отмечают, что вопросы профилактики и противодействия незаконному обороту наркотиков в силу их социальной значимости находятся на постоянном контроле ведомства. Так, положительным эффектом проводимой прокуратурой области работы является снижение на 19% (с 98 до 79) количества зарегистрированных фактов острых отравлений наркотическими средствами, в том числе на 8% – отравлений с летальным исходом по области в целом.

Вместе с тем, проблема, связанная с выявлением лиц, страдающих наркоманией, своевременным и качественным их лечением, не теряет своей актуальности. В частности, по оценке надзорного ведомства. недостаточно активно проводится работа учреждениями, подведомственными министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, по социальной реабилитации наркозависимых (услуги получают не более 100 человек в год).

Прокурорами городов, районов и межрайонных прокуратур выявлены нарушения в работе муниципальных антинаркотических комиссий, по результатам проверок внесено 14 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 14 должностных лиц.

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