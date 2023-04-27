Тольяттинским полицейским пришлось гоняться за водителем на Porshe Panamera

В среду, 26 апреля, в Тольятти полицейские задержали водителя Porshe Panamera, пытавшегося скрыться. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 2:10 в Автозаводском районе правоохранители заметили, как молодой человек вышел из развлекательного заведения и сел за руль Porshe Panamera. Полицейские попытались остановить водителя, но он уехал. Началась погоня, правоохранителям удалось заблокировать иномарку, но нарушитель сдал назад, протаранил патрульный автомобиль и уехал. Задержать его удалось через несколько минут.

За рулем был 21-летний парень, который отказался проходить медосвидетельствование. В итоге на него составили семь административных протоколов. Машину отправили на спецстоянку.