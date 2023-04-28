16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Газпромбанк Автолизинг подвел итоги 1 квартала 2023 года: объем нового бизнеса вырос в 2,6 раза Жители региона должны предоставить декларацию по налогу не позднее 2 мая 2023 года Тинькофф объединил самарских предпринимателей Аналитики БКС расскажут, куда вкладывать деньги в турбулентное время УФНС России по Самарской области информирует о налогах

Финансы Экономика и бизнес

Газпромбанк Автолизинг подвел итоги 1 квартала 2023 года: объем нового бизнеса вырос в 2,6 раза

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 1 квартале текущего года Газпромбанк Автолизинг заключил сделки на общую сумму почти 61 млрд рублей с учетом НДС, что в 2,6 раза больше, чем в 1 квартале прошлого года.

Фото: предоставлено Газпромбанк Автолизинг

Максимальный прирост объема нового бизнеса показал сегмент грузового транспорта. Продажи в этом сегменте выросли в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма сделок составила 34,4 млрд рублей. В пятерку самых популярных марок новых грузовых автомобилей вошли только китайские и отечественные бренды. Лидерами продаж среди импортных марок стали SITRAK (17,9% от общего объема новой техники в сегменте), Shacman (10,4%) и FAW (10,0%).

Сегмент спецтехники и самоходных машин вырос в 2,7 раза. Большая часть спроса сосредоточилась вокруг китайских брендов, самыми популярными из них стали SANY (8,1%), Lonking (6,0%), XCMG (5,9%).

Динамика в сегментах легкового и легкого коммерческого транспорта также была положительной — объемы по обоим направлениям бизнеса увеличились в 1,5 раза. Росту продаж легковых автомобилей способствовало появление китайских и отечественных новинок, а также весомые скидки на транспортные средства от поставщиков техники. Топ-5 в легковом сегменте составили LADA (20,8%), Chery (12,5%,) Geely (12,4%), Haval (11,7%), EXEED (9,9%).

Сегмент LCV в первом квартале этого года начал постепенно восстанавливаться. Рост произошел в том числе благодаря выходу на рынок нового бренда SOLLERS, который по итогам первых трех месяцев вошел в пятерку самых популярных марок новых коммерческих автомобилей с долей 3,8%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30