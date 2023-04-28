Газпромбанк Автолизинг подвел итоги 1 квартала 2023 года: объем нового бизнеса вырос в 2,6 раза

В 1 квартале текущего года Газпромбанк Автолизинг заключил сделки на общую сумму почти 61 млрд рублей с учетом НДС, что в 2,6 раза больше, чем в 1 квартале прошлого года.

Максимальный прирост объема нового бизнеса показал сегмент грузового транспорта. Продажи в этом сегменте выросли в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма сделок составила 34,4 млрд рублей. В пятерку самых популярных марок новых грузовых автомобилей вошли только китайские и отечественные бренды. Лидерами продаж среди импортных марок стали SITRAK (17,9% от общего объема новой техники в сегменте), Shacman (10,4%) и FAW (10,0%).

Сегмент спецтехники и самоходных машин вырос в 2,7 раза. Большая часть спроса сосредоточилась вокруг китайских брендов, самыми популярными из них стали SANY (8,1%), Lonking (6,0%), XCMG (5,9%).

Динамика в сегментах легкового и легкого коммерческого транспорта также была положительной — объемы по обоим направлениям бизнеса увеличились в 1,5 раза. Росту продаж легковых автомобилей способствовало появление китайских и отечественных новинок, а также весомые скидки на транспортные средства от поставщиков техники. Топ-5 в легковом сегменте составили LADA (20,8%), Chery (12,5%,) Geely (12,4%), Haval (11,7%), EXEED (9,9%).

Сегмент LCV в первом квартале этого года начал постепенно восстанавливаться. Рост произошел в том числе благодаря выходу на рынок нового бренда SOLLERS, который по итогам первых трех месяцев вошел в пятерку самых популярных марок новых коммерческих автомобилей с долей 3,8%.