"РКС-Самара" добавят в квитанции строчку с авансовым платежом

Квитанции с начислениями за апрель поступят абонентам "РКС-Самара" в начале мая, в этих документах появится новая строчка — рекомендуемый авансовый платёж. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Благодаря расчётам специалистов, можно будет заранее позаботиться об оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения в период отпусков и каникул. Именно летом образуются задолженности даже у добросовестных абонентов, которые за дачными и отпускными делами и поездками забывают оплатить квитанции за услуги ЖКХ. Осенью же приходится садиться за документы, пересчитывать, ходить в центры обслуживания клиентов, писать заявления.
Чтобы этого не произошло, можно сделать проще: оплатить холодную воду и водоотведение заранее, по квитанции с учётом уже посчитанного аванса. Своевременная оплата — это гарантия бесперебойной и надёжной системы всего предприятия. Добыча воды, очистка и подготовка, подача в систему и транспортировка по линиям, подъём на высокие этажи, обслуживание существующих сетей и строительство новых, отвод стоков, очистка и выпуск воды, контроль на всех этапах — всё это сложные и затратные процессы.
Оплата аванса не является обязательной, это лишь рекомендация от "РКС-Самара". Сумму можно вносить всю сразу, не разделяя на основное начисление и авансовый платёж. Если это сделать до 20 мая, то уже в следующей квитанции в начале июня абоненты увидят расчёт с учётом авансовой оплаты. Без долгов можно будет спокойно наслаждаться летом и отпуском.
Своевременные авансовые платежи — это положительная практика, которая хорошо развита во всё мире. "РКС-Самара" благодарит всех, кто вовремя и в полном объёме оплачивает услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Спасибо за ваш вклад в бесперебойное водоснабжение Самары!
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!