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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" добавят в квитанции строчку с авансовым платежом

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Квитанции с начислениями за апрель поступят абонентам "РКС-Самара" в начале мая, в этих документах появится новая строчка — рекомендуемый авансовый платёж. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Благодаря расчётам специалистов, можно будет заранее позаботиться об оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения в период отпусков и каникул. Именно летом образуются задолженности даже у добросовестных абонентов, которые за дачными и отпускными делами и поездками забывают оплатить квитанции за услуги ЖКХ. Осенью же приходится садиться за документы, пересчитывать, ходить в центры обслуживания клиентов, писать заявления.

Чтобы этого не произошло, можно сделать проще: оплатить холодную воду и водоотведение заранее, по квитанции с учётом уже посчитанного аванса. Своевременная оплата — это гарантия бесперебойной и надёжной системы всего предприятия. Добыча воды, очистка и подготовка, подача в систему и транспортировка по линиям, подъём на высокие этажи, обслуживание существующих сетей и строительство новых, отвод стоков, очистка и выпуск воды, контроль на всех этапах — всё это сложные и затратные процессы.

Оплата аванса не является обязательной, это лишь рекомендация от "РКС-Самара". Сумму можно вносить всю сразу, не разделяя на основное начисление и авансовый платёж. Если это сделать до 20 мая, то уже в следующей квитанции в начале июня абоненты увидят расчёт с учётом авансовой оплаты. Без долгов можно будет спокойно наслаждаться летом и отпуском.

Своевременные авансовые платежи — это положительная практика, которая хорошо развита во всё мире. "РКС-Самара" благодарит всех, кто вовремя и в полном объёме оплачивает услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Спасибо за ваш вклад в бесперебойное водоснабжение Самары!

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