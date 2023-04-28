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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" прошел аудит систем менеджмента

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга", отмечающем в 2023 году свое 70-летие, подведены итоги внешнего сертификационного аудита систем экологического и энергетического менеджмента, а также менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель мероприятия — определить степень соответствия систем менеджмента требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 50001-2023, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Специалисты российской сертификационной и экспертной организации провели оценку соблюдения требований нормативной документации, проверили порядок работы персонала с документами, внедрение новых практик в аппарате управления предприятия, Самарском районном нефтепроводном управлении и на нефтеперекачивающей станции "Покровская".

Аудиторы высоко оценили показатели деятельности предприятия в области охраны труда, энергоэффективности и экологической безопасности. В частности, не было зарегистрировано случаев профессиональных заболеваний и аварий на технических устройствах. Сотрудники вовлечены в систему управления охраной труда. Регулярно проводятся встречи руководства с работниками филиалов и структурных подразделений, на которых обсуждаются актуальные вопросы. В аппаратах управления и структурных подразделениях организован сбор предложений по улучшению производственных процессов.

На предприятии внедряется корпоративная Система развития Транснефть — ОПТИМУМ. Одним из результатов станет достижение "Цели — Ноль": нулевого уровня травматизма и исключение отказов оборудования. Предприятие заняло второе место в корпоративном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда и промышленной безопасности среди организаций ПАО "Транснефть" по итогам 2022 года.

В системе экологического менеджмента аудиторы отметили важное значение проводимых в области охраны окружающей среды мероприятий. Реализуется программа технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, ведется модернизация оборудования. При проектировании учитываются лучшие имеющиеся инновационные технологии, современные материалы и энергоносители.

В области энергоменеджмента планомерно реализуются мероприятия по оптимизации потребления энергетических ресурсов, повышению КПД насосного оборудования. Вклад в энергосбережение вносит модернизация электрооборудования, проведение промежуточного ремонта насосов, капитальный ремонт электродвигателей магистральных и подпорных насосных агрегатов. В числе эффективных мер — использование энергоэффективных светильников, установка систем автоматического регулирования температурного режима зданий и сооружений, использование гибких режимов отопления.

По итогам проверки все три системы менеджмента АО "Транснефть - Приволга" признаны соответствующими национальным требованиям в области организации и осуществления транспортировки по системе магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов, эксплуатации, проектирования, управления строительством и реконструкцией объектов магистрального трубопроводного транспорта.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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