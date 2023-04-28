В Ставропольском и Безенчукском районах планируется отключение света с 28 апреля по 3 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Кармалы (ул. Овражная 2-3, ул. Центральная д. 2-56 (четная сторона);

28.04.2023 с 10-00 до 15-00

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Озерная);

28.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Зеленовка

02.05.2023 с 08-00 до 16-00

Безенчукский район

п. Покровка (ул. Центральная)

03.05.2023 года с 08-00 до 16-00

Безенчукский район

п. Покровка (ул. Косыри)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ за апрель и за май.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.