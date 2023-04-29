"Зенит" разгромил "Крылья Советов"

В 25 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" проиграли "Зениту" на "Солидарность Самара Арене", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Счет в матче открыли самарцы на 9 минуте встречи. Навес в штрафную Романа Ежова замкнул Сергей Бабкин, отправивший головой мяч в ворота гостей — 1:0. На 19 минуте встречи главный арбитр встречи после просмотра VAR за наступ Гленна Бейла на ногу сопернику назначил пенальти, который реализовал Малком — 1:1. На 30 минуте встречи ударом с линии штрафной Клаудиньо вывел гостей вперед — 1:2. На 41 минуте встречи Гленн Бейл получил второе предупреждение в матче и был удален. На 56 минуте Малком дальним ударом отправил мяч в сетку ворот самарцев — 1:3. На 68 минуте встречи Малком реализовыход один на один — 1:4, и на 74 минуте оформил покер — 1:5.

Помимо удаленного Гленна Бейла следующий матч пропустит Амар Рахманович, получивший четвертое предупреждение в сезоне.

В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Краснодаром". Матч 26 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 7 мая, в 20:00.