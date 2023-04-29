16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Зенит" разгромил "Крылья Советов" РФС рассмотрел обращения "Крыльев": три грубых нарушения в судействе Гленном Бейлом заинтересовался клуб Бундеслиги В "Крыльях Советов" заявили, что отставка гендиректора Андреева пока не принята Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

Футбол Спорт

"Зенит" разгромил "Крылья Советов"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 25 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" проиграли "Зениту" на "Солидарность Самара Арене", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли самарцы на 9 минуте встречи. Навес в штрафную Романа Ежова замкнул Сергей Бабкин, отправивший головой мяч в ворота гостей — 1:0. На 19 минуте встречи главный арбитр встречи после просмотра VAR за наступ Гленна Бейла на ногу сопернику назначил пенальти, который реализовал Малком — 1:1. На 30 минуте встречи ударом с линии штрафной Клаудиньо вывел гостей вперед — 1:2. На 41 минуте встречи Гленн Бейл получил второе предупреждение в матче и был удален. На 56 минуте Малком дальним ударом отправил мяч в сетку ворот самарцев — 1:3. На 68 минуте встречи Малком реализовыход один на один — 1:4, и на 74 минуте оформил покер — 1:5.

Помимо удаленного Гленна Бейла следующий матч пропустит Амар Рахманович, получивший четвертое предупреждение в сезоне.

В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Краснодаром". Матч 26 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 7 мая, в 20:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30