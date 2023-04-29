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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Тольятти ключи от новых автобусов

ТОЛЬЯТТИ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 19 автобусов для муниципальных перевозок в Тольятти. Новые автобусы МАЗ уже через несколько дней выйдут на городские маршруты.

Фото: Андрей Савельев

Приобрести новый транспорт удалось благодаря федеральному гранту, который наша область получила дополнительно за эффективное региональное управление.

"В том, что эти автобусы приобретены, в первую очередь, — вклад квалифицированной, профессиональной управленческой региональной команды. Мы на протяжении всех лет существования этого неофициального конкурса находимся в группе лидеров и каждый год получаем дополнительные средства для нашего региона. В этом году направляем средства на приобретение нового автотранспорта. Это новые трамваи для Самары, новые автобусы для Тольятти, Новокуйбышевска, и еще целого ряда муниципальных образований. В ближайшее время обязательно также передадим этот новый транспорт для жителей городов и сел нашей любимой Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельно губернатор отметил, что транспорт произведен в Республике Беларусь. Автобусы оборудованы по самым современным требованиям безопасности, комфорта, управления.

"Мы с нашими друзьями, братьями в Белоруссии развиваем сотрудничество, и сегодня эти новые комфортабельные автобусы являются подтверждением всё крепнущих связей между нашими странами, между нашими народами", — сказал глава региона.

Одним из первых ознакомился с новым транспортом — водитель автобуса Павел Лябаев. Свою работу он знает "от и "до". Несколько лет назад он занял первое место на XXIII международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который проходил в Санкт-Петербурге.

"Работаю с 1996 г., были разные автобусы. Это не автобус, а какой-то космический корабль! Настолько здесь все и технологично, и интересно. Много защит стоит — например, от движения автобуса с открытыми дверьми. Устроено так, что, даже если водитель сделает ошибку, система его выручит. К тому же, здесь в салоне на шесть мест больше, чем у предыдущей модели. Конечно, пассажирам это дополнительное удобство", - поделился впечатлениями водитель.

Новые машины будут направлены, в том числе, и на "заводские" маршруты. Алексей Агапов, начальник автоколонны №2, рассказал, что автобусы будут доставлять работников АвтоВАЗа на работу и домой. Для решения этой задачи требуются не просто единичные автобусы, а автоколонны, ведь смены заводчан — многотысячные.

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