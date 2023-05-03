Работникам самарского ТФОМС, командированным в зону СВО, будут платить двойную зарплату

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым работники ТФОМС Самарской области, командированные в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, будут получать зарплату в двойном размере.

Кроме того, постановлением устанавливается, что дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места ПМЖ (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

"ТФОМС вправе выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками", — отмечается в документе, подписанном первым вице-губернатором Самарской области Виктором Кудряшовым.