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Облправительство Власть и политика

Работникам самарского ТФОМС, командированным в зону СВО, будут платить двойную зарплату

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым работники ТФОМС Самарской области, командированные в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, будут получать зарплату в двойном размере.

Кроме того, постановлением устанавливается, что дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места ПМЖ (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

"ТФОМС вправе выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками", — отмечается в документе, подписанном первым вице-губернатором Самарской области Виктором Кудряшовым.

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