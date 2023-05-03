Легковушка и автовоз столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

Во вторник, 2 мая, под Сызранью в районе с. Печерские Выселки произошло ДТП с легковушкой и автовозом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:00 на 916 км трассы М-5 45-летний водитель Datsun не выбрал безопасную скорость, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автовозом MAN под управлением 58-летнего мужчины. После удара автовоз съехал в лесополосу.

Как сообщают в региональном ГУ МВД, в аварии пострадал водитель Datsun. От госпитализации он отказался.