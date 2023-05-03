Легковушка и автовоз столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

Во вторник, 2 мая, под Сызранью в районе с. Печерские Выселки произошло ДТП с легковушкой и автовозом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:00 на 916 км трассы М-5 45-летний водитель Datsun не выбрал безопасную скорость, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автовозом MAN под управлением 58-летнего мужчины. После удара автовоз съехал в лесополосу.
Как сообщают в региональном ГУ МВД, в аварии пострадал водитель Datsun. От госпитализации он отказался.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!