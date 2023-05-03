Подросток из Тольятти выпил пива и сел за руль с поддельными правами

Во вторник, 2 мая, в Тольятти задержали несовершеннолетнего парня, севшего за руль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов ВАЗ-2110. За рулем был молодой парень, он показал водительское удостоверение, которое показалось подозрительным правоохранителям. В итоге выяснилось, что автомобилисту 17 лет.

После этого уже в присутствии матери юноша рассказал, что купил права через интернет. Также он отказался проходить медосвидетельствование и признался, что часом ранее выпил банку пива.