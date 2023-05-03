Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании правительства региона

В среду, 3 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел внеплановое заседание областного кабинета министров.

В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Самарской губернской думы и руководители надзорных органов.

Особое внимание участники заседания уделили отчету об исполнении бюджета в первом квартале текущего года. В ходе обсуждения вопроса были озвучены основные показатели развития экономики в первом квартале и даны прогнозы на предстоящий период.

Как следует из доклада заместителя министра управления финансами Самарской области Владимира Панферова, за три первых месяца 2023 года в областной бюджет поступило 73,96 миллиарда рублей, что составляет 30% от годового плана (244,6 млрд руб.). Исполнение бюджета области по налоговым и неналоговым доходам составило 50,1 млрд рублей.

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что этот показатель ниже аналогичных значений прошлого года: "Ситуация с бюджетом, как видите, достаточно напряженная. Налоговые и неналоговые доходы бюджета в первом квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несколько сократились. Но при формировании главного финансового документа региона мы уже прогнозировали, что такое может произойти, и сегодня мы находимся в рамках планируемых отклонений. Это позволяет говорить о том, что бюджет остается сбалансированным, в первую очередь благодаря грамотному финансовому планированию, а также тому, что большая часть расходов у нас традиционно приходится на вторую половину года. Более точный прогноз по исполнению бюджета по доходам мы, конечно, сможем дать в конце июля - начале августа, когда будет проанализирована полугодовая отчетность предприятий. Да, безусловно, на снижение доходов повлияли санкции, введенные против нашей страны. Мы видим, что снизилась цена на нефть, сократился экспорт химической продукции и нефтепродуктов, произошло снижение по ряду направлений цен на внутреннем рынке. Безусловно, экономике нужно определенное время, чтобы приспособиться к новым условиям, и наши предприятия активно ищут новых контрагентов, переориентируют свои экспортные потоки и уже добиваются хороших результатов. Уже сегодня, по данным статистики за первый квартал, есть много позитивных изменений. Во-первых, мы видим рост промышленного производства: индекс промышленного производства в обрабатывающем секторе экономики в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,3%. В физическом выражении объем производства у нас растет. И если в прошлом году очень беспокоил автопром, который показал по итогам года сокращение почти на 35%, то за первый квартал этого года наш автопром выпустил такой же объем продукции, как и за аналогичный период прошлого года. А как мы помним, первый квартал прошлого года был для этой отрасли достаточно стабильным. Темпы производства в автомобилестроении фактически восстановлены, и всю оставшуюся часть года показатели будут только расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас сохранился объем добычи нефти".

Хороши результаты и в сельском хозяйстве региона. В прошлом году впервые в истории региона валовый объем продукции в сельском хозяйстве превысил 200 млрд рублей. Производство молока, мяса и других сельскохозяйственных продуктов в области растет и в текущем году, об этом говорят данные первого квартала.

"Считаю очень важным сигналом, что в регионе сохраняется прирост инвестиций в основной капитал. Мы стали одним из лидеров в стране по приросту инвестиций в 2021 году, когда они выросли более чем на 19%, и эту базу мы сохраняем второй год подряд. Это говорит о том, что экономика развивается, обновляется оборудование, строятся новые предприятия, а это создает возможность для ускоренного роста и преодоления тех последствий, которые вызвали несправедливые санкции, введенные против нашей страны", - рассказал о первых результатах работы реального сектора экономики в этом году Виктор Кудряшов.

Как отметил председатель областного правительства, по данным Росстата, за истекший период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% выросла номинальная средняя заработная плата. Ее средний размер в Самарской области сегодня составляет 48,66 тыс. рублей. Размер реальной заработной платы (за минусом инфляции) увеличился на 4,4%. В то же время сохраняется значительная дифференциация зарплат по отдельным отраслям экономики. Темп инфляции за первый квартал текущего года по Самарской области составил 1,5%, это значительно ниже показателей прошлого года, что также позволяет говорить о стабилизации экономики и ее возврату к устойчивому развитию.

"Несмотря на определенные сложности, позитивные тенденции очевидны. Мы рассчитываем, что бюджет останется сбалансированным до конца года. Даже в том случае, если возникнут какие-либо сложности, у нас сформирован достаточный резерв. Мы системно занимались вопросами снижения государственного долга, и сегодня в структуре регионального госдолга очень низка доля рыночных заимствований. Нам удалось привлечь льготные бюджетные ресурсы, длинные деньги под льготную ставку на реализацию важнейших для региона проектов. Это создает хорошую "подушку безопасности" для бюджета, которую мы в случае необходимости можем применить. Мы не остановим ни одну социальную программу, ни один объект капстроительства. Кстати, у Самарской области одни из самых высоких в Приволжском федеральном округе показателей по объемам вложений в капитальное строительство. Немногие регионы строят такое количество школ, поликлиник, спортивных объектов. В частности, в текущем году у нас 23 вводных объекта по линии минстроя и 18 - по линии минэнерго и ЖКХ. Мы смотрим на ситуацию с бюджетом трезво, не позволяем себе избыточных трат. Вместе с тем очевидно, что бюджет будет сбалансированным, и у нас есть все условия для выполнения тех задач, которые ставят перед нами президент России Владимир Владимирович Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров", - заключил Виктор Кудряшов.

Министры регионального правительства проанализировали также исполнение расходной части областного бюджета. Запланированный объем расходов на 2023 год составляет 296,5 миллиарда рублей. В первом квартале расходы областного бюджета произведены в объеме 63 миллиарда рублей, что полностью соответствует утвержденной сводной бюджетной росписи, кассовому плану и лимитам бюджетных обязательств.

Наибольший удельный вес в кассовых выплатах областного бюджета составили расходы на национальную экономику, социальную политику и образование. Нормативно-публичные обязательства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками выполнялись в установленные сроки.