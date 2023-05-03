АО "Транснефть - Приволга" заняло третье место в XV областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области по итогам 2022 года.

Награждение состоялось в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, которое выступило организатором. Цель — привлечение внимания общественности к решению вопросов охраны труда, изучения и распространения передового опыта работы в данной сфере.

Конкурс проводился по восьми номинациям. Участниками стали 167 организаций и муниципальных образований, которые достигли наилучших результатов в обеспечении безопасности и создании здоровых условий труда.

Акционерное общество "Транснефть - Приволга" отмечено наградой в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)".

"На предприятии созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников на рабочих местах благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда. Проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами. На постоянной основе ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев. Для всего коллектива получение награды в год 30-летия ПАО "Транснефть" и 70-летия АО "Транснефть - Приволга" почетно и престижно", — отметил заместитель главного инженера — начальник Управления безопасности и производственного контроля Сергей Михайлович Воробьев.