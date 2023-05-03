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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" — призер областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" заняло третье место в XV областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области по итогам 2022 года.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Награждение состоялось в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, которое выступило организатором. Цель — привлечение внимания общественности к решению вопросов охраны труда, изучения и распространения передового опыта работы в данной сфере.

Конкурс проводился по восьми номинациям. Участниками стали 167 организаций и муниципальных образований, которые достигли наилучших результатов в обеспечении безопасности и создании здоровых условий труда.

Акционерное общество "Транснефть - Приволга" отмечено наградой в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)".

"На предприятии созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников на рабочих местах благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда. Проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами. На постоянной основе ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев. Для всего коллектива получение награды в год 30-летия ПАО "Транснефть" и 70-летия АО "Транснефть - Приволга" почетно и престижно", — отметил заместитель главного инженера — начальник Управления безопасности и производственного контроля Сергей Михайлович Воробьев.

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране труда, усилению внимания работодателей, органов местного самоуправления, органов надзора и контроля в сфере охраны труда, профессиональных союзов Самарской области к вопросам улучшения условий и охраны труда в организациях.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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