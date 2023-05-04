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В пос. Мехзавод депутаты посадили яблони в Саду памяти

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы в рамках эколого-патриотической акции "Сад памяти" и федерального проекта партии "Историческая память" высадили саженцы яблонь в сквере п. Мехзавод.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Яблоневый сад в поселке Мехзавод появился три года назад, когда депутаты посадили 75 деревьев в честь 75-летия Великой Победы. Теперь председатель областного парламента Геннадий Котельников, депутаты фракции Марина Сидухина, Светлана Ильина, Виктор Воропаев, Вера Попова, Николай Панченко и Анна Дубасова приехали вновь, чтобы дополнить и обновить посадку.

Поселок Мехзавод был выбран не случайно. В 1941 году сюда были эвакуированы Ижорский завод из Ленинградской области, завод из Таганрога, завод из Подольска Московской области, ставшие основой для нового Куйбышевского механического завода № 207 Наркомата авиационной промышленности, позднее - завода "Салют". Было открыто важнейшее производство бронекорпусов штурмовика Ил-2,  бронезащиты для других типов самолетов.

Суровой зимой 1941 года рабочие днем и ночью монтировали под открытым небом оборудование и сразу приступали к выполнению производственных заданий. Уже в феврале 1942 года на Куйбышевский авиационный завод была передана первая партия бронекорпусов для штурмовиков Ил-2. Всего за годы Великой Отечественной войны Куйбышевский механический завод выпустил более 23 тыс. бронекорпусов для наших "летающих танков".

"Саженец дерева - это символ жизни, символ возрождения. То, что посажено во благо и в память о Великой Победе - будет служить украшением для нас и наших потомков. Я сегодня прошел, посмотрел - те деревья, которые мы сажали три  года назад, цветут. Уверен, что со временем на этом месте вырастет большой яблоневый сад на радость всем жителям Мехзавода", - подчеркнул Геннадий Котельников. 

Всего в рамках эколого-патриотической акции "Сад памяти" и федерального проекта партии "Единая Россия" "Историческая память" в России высадят более 27 млн деревьев, каждое из которых станет символом памяти и благодарности погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Последние комментарии

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