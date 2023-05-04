В 78-ю годовщину Великой Победы в Самарской области пройдут парад, патриотические мероприятия и концерт

В этом году в Самарской области в рамках празднования 78-й годовщины Великой Победы организованы как традиционные мероприятия, так и новые акции.

Школьники региона принимают участие в акции "Письмо солдату", проходят уроки мужества и встречи с ветеранами ВОВ и участниками СВО, принимают участие в онлайн-акциях по чтению стихов о Великой Отечественной войне и творческих конкурсах рисунков, посвященных Великой Победе.

Тысячи мероприятий по всей губернии и в каждом ее уголке, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди которых уже известные всем акции: "Ветеран живет рядом", "Георгиевская ленточка", "Вахта памяти", "Мы помним ваш подвиг" и др.

Проводятся мини-парады, кинопоказы под открытым небом, патриотические и просветительские программы, спортивные мероприятия. Специальная праздничная программа подготовлена для участников СВО, которые находятся на лечении в госпитале. Главное управление МЧС России по Самарской области совместно с участниками "Российского движения детей и молодежи" присоединилось к акции "Окна Победы", украсив окна учебного центра федеральной противопожарной службы.

Самарская областная детская библиотека и библиотеки муниципальных образований региона стали участниками Международной акции по поддержке детского чтения "Читаем детям о Великой Отечественной войне". Ведется работа по восстановлению памятных мест, по благоустройству мемориальных комплексов, и многое другое.

Основные праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Великой Победы, стартовали 1 мая. В преддверии Дня Победы Самарская область открыла Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!". На протяжении 6 дней многоформатные мероприятия фестиваля проходят на разных площадках Самарской области, и каждый житель и гость Самарской области может присоединиться к международной акции солидарности против фашизма и нацизма.

Гости фестиваля - известные зарубежные и российские исполнители: Стивен Сигал, Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, Крэйг Робертс, группа "Зверобой", группа "Декабрь", народный ансамбль России "Гренада", заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов и другие.

В День Весны и Труда прошла церемония возложения цветов к стеле "Самара - город трудовой доблести". Жители Куйбышева (Самары) своим самоотверженным трудом внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм.

3 мая более 200 воспитанников ведущих хореографических коллективов приняли участие в патриотической акции "Вальс Победы", исполнив танцевальную композицию под запись песни "Тучи в голубом" в исполнении народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Этот проект проходит под эгидой Россотрудничества в городах-партнерах Белоруссии и России.

4 мая в Парке Победы прошло патриотическое мероприятие "Во славу Великой Победы". Школьные музеи боевой славы представили выставки и рассказали о музейных экспонатах, связанных с героической историей Великой Отечественной войны. Здесь прошел областной смотр часовых постов № 1, а в патриотической акции "Сад памяти" приняли участие гости фестиваля "Гитары в строю" вместе с жителями Самары, высадив деревья.

8 мая состоятся традиционные церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" и на Алее Славы в столице региона - Самаре.

Центральное событие - военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - начнется на площади Куйбышева в г. Самаре 9 мая в 10 часов утра. В параде примут участие парадные расчеты военной техники, военно-исторической техники, военно-патриотических клубов, а также авиационная техника ДОСААФ России. В рамках Парада состоится прямое включение обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина. К минуте молчания, объявленной Президентом, присоединятся участники и гости Парада на площади Куйбышева.

Прямую трансляцию военного парада с площади Куйбышева в г. Самаре, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно будет посмотреть онлайн на следующих ресурсах:

- на площадках ГТРК "Самара":

в эфире телеканала "Самара 24"

на сайте ГТРК "Самара"

в группе "ВКонтакте" ГТРК "Самара"

на площадках медиахолдинга "СОВА":

в эфире телеканала "Губерния"

на сайте Sovainfo.ru

в группе "ВКонтакте" СОВА

в группе "ВКонтакте" "Самарская область"

на площадках "Самара-ГИС":

в эфире телеканала "Самара-ГИС"

на сайте https://samaragis.ru

в мобильном приложении телеканала "Самара-ГИС"

В паблике телеканала "Самара-ГИС"

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В рамках торжественных памятных мероприятий 9 мая в скверах площади Куйбышева будет работать несколько тематических площадок, пройдет традиционная акция "Солдатская каша". На площади Славы города Самары состоится церемония занесения имени А. А. Соколовского в списки Героев Отечества на памятную доску "Герои Российской Федерации" мемориала "Куйбышевцы - Герои Советского Союза".

В 12:00 9 мая на площади Славы г. Самары выступит сводный хор отцов "Песни Победы отцов". Более 500 мужчин исполнят военно-патриотические песни, посвященные великому празднику - Дню Победы.

Проект "Песни Победы Отцов" стартовал 2 февраля 2023 года, за несколько месяцев он охватил практически все муниципальные районы губернии. Финальное мероприятие проекта - исполнение песен сводным хором - сможет претендовать на самый большой по количественному составу сводный хор и новый российский рекорд. Все желающие смогут присоединиться к акции на площади Славы и подпевать исполнителям известные и любимые песни: "Поклонимся великим тем годам", "Бухенвальдский набат", "Журавли", "Живые, пойте о нас!", "Катюша", "Смуглянка", "Хотят ли русские войны", "Мужчины", "Служить России", "День Победы".

Традиционная народная акция - шествие "Бессмертного полка" - в этом году выйдет за рамки одной улицы и одного дня. 9 мая жители Самарской области вместе со всей страной почтут память своих героев, выбрав свой формат "Бессмертного полка": "Бессмертный полк на автомобилях", "Бессмертный полк: портрет героя на одежде", "Бессмертный полк: портрет героя на сердце", онлайн-шествие "Бессмертного полка". Трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк" запланирована на телеканалах "Губерния", "Тольятти-24", "Самара-ГИС" и на медиаэкранах на площади Славы. Подробная информация о форматах проведения "Бессмертного полка" в 2023 году - на официальном сайте www.polkrf.ru.

Финальным мероприятием Дня Победы станет концертная программа на площади Куйбышева "Страна Героев" с участием творческих коллективов Самарской области. Специальным гостем мероприятия станет группа "Сурганова и Оркестр", которая исполнит знаменитые песни "Пилоты", "Дождливым вечером", "Смуглянка", "Катюша", "Любимый город" и другие. Специально к праздничной концертной программе создана вокально-хореографическая постановка "Победа будет за нами!", которая будет исполнена за несколько минут до праздничного фейерверка.

В 22:00 в Самаре в акватории р.Волги напротив 1-й очереди набережной и на пл. Куйбышева состоится праздничный фейерверк и артиллерийский салют.