На ул. Гая в Самаре погибла выпавшая с балкона девушка

В четверг, 4 мая, в соцсетях появились сообщения о гибели девушки на ул. Гая в Самаре.
Предположительно она упала с одного из верхних этажей дома №27б.
Тело девушки лежало напротив одного из подъездов. Территорию вокруг места происшествия огородили, на месте работали правоохранители.
В СУ СК РФ по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!