На ул. Гая в Самаре погибла выпавшая с балкона девушка

В четверг, 4 мая, в соцсетях появились сообщения о гибели девушки на ул. Гая в Самаре.

Предположительно она упала с одного из верхних этажей дома №27б.

Тело девушки лежало напротив одного из подъездов. Территорию вокруг места происшествия огородили, на месте работали правоохранители.

В СУ СК РФ по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.