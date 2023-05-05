В Самарской области к сетевому газу подключен 25-й по счету Вечный огонь

4 мая 2023 года в Сергиевске торжественно зажгли Вечный огонь мемориала "Воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны" после реконструкции и подключения его к сетевому газу.

В церемонии приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара", ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов, представители администрации муниципального района Сергиевский, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и жители Сергиевска.

Ранее резервуар комплекса периодически заполнялся сжиженным газом. Во время ремонта мемориала силами ООО "Газпром газораспределение Самара" проложен сетевой газопровод общей протяженностью 137 метров и установлено газорегулирующее оборудование.

Поставка газа для поддержания "Вечного огня" будет осуществляться на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2022 года.

Мемориальный комплекс стал двадцать пятым объектом в Самарской области, которые за последние годы переведены на сетевой газ. Всего в регионе насчитывается 73 мемориала в 68 населенных пунктах.

"Новые Вечные огни зажигаются по всей стране. Там, где раньше по техническим причинам это было сложно. Сегодня почетную эстафету приняла Самарская область. Вечный огонь мемориального комплекса в Сергиевске переведен на сетевой газ. Пока мы чтим память наших героев, жива наша Великая Победа", — отметил генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара", ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.