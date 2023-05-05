Тольяттинца отправили в колонию на 12 лет за наркотики, разбой, грабеж и кражу паспорта

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в грабеже, нападении, хищении паспорта и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Так, эпизод с наркотиками касается 52,11 г мефедрона. Два свертка с ним тольяттинец забрал из тайника, координаты которого получил от неизвестного в мессенджере. Обвиняемый планировал в дальнейшем сбыть вещество.

По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, суд рассмотрел уголовное дело подельника, который вместе с тольяттинцем участвовал в остальных преступлениях. Этот человек получил 10 лет колонии строгого режима.