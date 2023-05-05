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Преступления Происшествия

Из-за ЧП с ребенком на стройке под проверки подпадет ООО "Новострой"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники регионального управления Следственного комитета разбираются в деталях происшествия с 11-летним мальчиком на стройке.

Напомним, ЧП произошло 19 марта в Куйбышевском районе Самары.

По версии следствия, возле дома на Пугачевском тракте, 55а были сложены полимерные трубы, а вокруг не было ограждения. Из-за падения труб мальчик получил тяжкие травмы.

Уголовное дело возбудили по с. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи считают, что на объекте были нарушены требования техники безопасности.

Как стало известно, работы на объекте выполняло ООО "Новострой". Рабочие этой компании проектировали и монтировали инженерные системы для городского жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий. Виновнику ЧП грозит наказание вплоть до лишения свободы на три года.

Пострадавший мальчик находится на стационарном лечении.

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