Тольяттинского полицейского осудили за необоснованное использование газового баллончика

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор сотруднику полиции, которого обвиняли в превышении полномочий при задержании. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.
Полномочия правоохранитель превысил, когда полицейские ловили пьяного дебошира за хулиганство. Мужчина попытался скрыться, но на него все же надели наручники и посадили в служебный автомобиль. Однако даже в машине тольяттинец не успокоился — он громко нецензурно ругался и бил ногами по металлической стене "отсекателя" автомобиля.
В результате один из полицейских распылил в лицо задержанному газ из баллончика, хотя законных оснований для этого не было.
Следствие посчитало, что такие действия не только повлекли нарушение прав задержанного, но даже дискредитировали правоохранительные органы и подорвали их авторитет.
Суд назначил полицейскому полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
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