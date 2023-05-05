Тольяттинского полицейского осудили за необоснованное использование газового баллончика

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор сотруднику полиции, которого обвиняли в превышении полномочий при задержании. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Полномочия правоохранитель превысил, когда полицейские ловили пьяного дебошира за хулиганство. Мужчина попытался скрыться, но на него все же надели наручники и посадили в служебный автомобиль. Однако даже в машине тольяттинец не успокоился — он громко нецензурно ругался и бил ногами по металлической стене "отсекателя" автомобиля.

В результате один из полицейских распылил в лицо задержанному газ из баллончика, хотя законных оснований для этого не было.

Следствие посчитало, что такие действия не только повлекли нарушение прав задержанного, но даже дискредитировали правоохранительные органы и подорвали их авторитет.

Суд назначил полицейскому полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.