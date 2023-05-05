Жителя Тольятти отправили в колонию за кражу двух Hyundai SantaFe

В Тольятти суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима местного жителя, которого обвиняли в двух автокражах. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.
В июле 2021 г. мужчина провернул две кражи по одинаковой схеме. На парковке он с помощью кодграббера эмулятора ключа дистанционно открывал замок водительской двери Hyundai SantaFe. После этого программировал устройство на запуск двигателя и уезжал.
На суде тольяттинец признал вину.
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