На заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ подвели итоги отопительного сезона

Заместитель председателя правительства РФ, председатель Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума комиссии. В совещании принял участие первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
В ходе заседания были проанализированы итоги прохождения субъектами РФ осенне-зимнего периода. В Самарской области отопительный сезон 2022-2023 годов был завершен 2 мая. Важно, что в течение прохождения отопительного периода режимы чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории региона не вводились.
Всего за это время системой мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ области было зарегистрировано 552 технологических нарушения, что на 58% ниже по сравнению с отопительным сезоном 2021-2022 годов.
В целях безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в отопительный период 2022-23 года организациями коммунального комплекса было подготовлено 100% жилищного фонда, социальных объектов, котельных, тепловых и водопроводных сетей.
На заседании штаба обсудили получение паспортов и актов готовности муниципальных образований к прошедшему отопительному сезону. Стоит отметить, что комиссией Средне-Поволжского управления Ростехнадзора при оценке готовности к зиме 49 муниципальных образований Самарской области (10 городских округов, 27 муниципальных районов и 12 поселков городского типа) 94% из них было оценено положительно, что на 10% выше по отношению к отопительному периоду 2021-2022 года.
Муниципальные образования, не получившие акты готовности (г.о. Отрадный, Жигулевск, м.р. Большеглушицкий), продолжают работу по устранению замечаний в рамках подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов.
"Отопительному периоду в нашем регионе всегда предшествует очень серьезная подготовка. В прошлом году более чем на 40 котельных шли работы по модернизации и техническому перевооружению. Мы системно занимаемся вопросами перекладки сетей тепло- и водоснабжения, вместе с ресурсоснабжающими организациями заменяем участки с высоким уровнем износа. Как результат, в этом сезоне в Самарской области более чем в два раза снизилось количество технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства", - отмечает Виктор Кудряшов.
Одним из рассмотренных на заседании штаба вопросов стал ход реализации региональных программ капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По программе капремонта многоквартирных домов за прошлый год в нашем регионе было отремонтировано 927 домов. В этом году уже заключены договоры в отношении 1759 домов, более 700 находятся в стадии заключения. Уровень контрактации при этом сопоставим со средним по стране.
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