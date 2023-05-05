В историческом центре Самары высадили каштаны и цветы

Молодые деревца появились 29 апреля в историческом центре Самары — на улицах Водников, Пионерской, Некрасовской и Ленинградской. Каштаны здесь высадили сотрудники ООО "Экомед" — организация является подрядчиком городской администрации. 30 саженцам подобрали места там, где ранее выкорчевали старые сухие деревья.

"Каштан обыкновенный — неприхотливое растение. Оно хорошо выдерживает морозы. Каштаны часто сажают в скверах и парках. Его белые цветы радуют глаз, а пышная крона создает тень и прохладу в жаркие дни", — рассказывают рабочие.

Кроме деревьев сотрудники "Экомеда" высадили на главной пешеходной улице города — Ленинградской — цветы к летнему сезону: петунии и бархатцы.

В декабре 2022 года контракт на содержание улично-дорожной сети в Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском получило муниципальное предприятие "Благоустройство". ООО "Экомед" является подрядчиком города по содержанию дорог и благоустройству в Самарском районе областной столицы.

В компании заявляют, что Самара для них — родной город и сотрудники стараются оперативно реагировать на жалобы и обращения граждан.