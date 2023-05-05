В историческом центре Самары высадили каштаны и цветы

Молодые деревца появились 29 апреля в историческом центре Самары — на улицах Водников, Пионерской, Некрасовской и Ленинградской. Каштаны здесь высадили сотрудники ООО "Экомед" — организация является подрядчиком городской администрации. 30 саженцам подобрали места там, где ранее выкорчевали старые сухие деревья.
"Каштан обыкновенный — неприхотливое растение. Оно хорошо выдерживает морозы. Каштаны часто сажают в скверах и парках. Его белые цветы радуют глаз, а пышная крона создает тень и прохладу в жаркие дни", — рассказывают рабочие.
Кроме деревьев сотрудники "Экомеда" высадили на главной пешеходной улице города — Ленинградской — цветы к летнему сезону: петунии и бархатцы.
В декабре 2022 года контракт на содержание улично-дорожной сети в Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском получило муниципальное предприятие "Благоустройство". ООО "Экомед" является подрядчиком города по содержанию дорог и благоустройству в Самарском районе областной столицы.
В компании заявляют, что Самара для них — родной город и сотрудники стараются оперативно реагировать на жалобы и обращения граждан.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!