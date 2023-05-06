16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодежка "Крыльев Советов" проиграла "Ахмату" "Акрон" уступил "Краснодару" и покинул розыгрыш FONBET Кубка России Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Витюгов может перейти в "Сочи" или "Рубин" "Зенит" разгромил "Крылья Советов" РФС рассмотрел обращения "Крыльев": три грубых нарушения в судействе

Футбол Спорт

Молодежка "Крыльев Советов" проиграла "Ахмату"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 мая, в матче 26-го тура МФЛ "Крылья Советов"уступили "Ахмату", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла на стадионе "Металлург".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В первом тайме команды показали равную игру, несколько неплохих моментов имели "Крылья", но забить не получилось. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Второй тайм прошел с подавляющим преимуществом гостей. Сначала на 55 минуте Альви Адилханов с близкого расстояние открыл счет в матче. На 78 минуте Билал Ахъядов упрочил преимущество, забив прямым ударом со штрафного. Точку в матче поставил все тот же Адилханов.

0:3 — поражение "Крыльев" в матче с "Ахматом". Следующий матч команда Дмитрия Шукова проведет 12 мая в Краснодаре против "Академии Кубань".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4