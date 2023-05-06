Молодежка "Крыльев Советов" проиграла "Ахмату"

В пятницу, 5 мая, в матче 26-го тура МФЛ "Крылья Советов"уступили "Ахмату", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла на стадионе "Металлург".

В первом тайме команды показали равную игру, несколько неплохих моментов имели "Крылья", но забить не получилось. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Второй тайм прошел с подавляющим преимуществом гостей. Сначала на 55 минуте Альви Адилханов с близкого расстояние открыл счет в матче. На 78 минуте Билал Ахъядов упрочил преимущество, забив прямым ударом со штрафного. Точку в матче поставил все тот же Адилханов.

0:3 — поражение "Крыльев" в матче с "Ахматом". Следующий матч команда Дмитрия Шукова проведет 12 мая в Краснодаре против "Академии Кубань".