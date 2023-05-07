В Тольятти приезжий музыкант открыл стрельбу у ресторана

В субботу, 6 мая, у клуба "Небо" в Автозаводском районе Тольятти мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета, сообщается в одном из городских пабликов в соцсети.

"Мужчина пытался пройти в ресторан Небо в сильном алкогольном опьянении, его не пустили, он достал пистолет и начал стрелять. Пистолет был пневматический. Никто не пострадал", — говорится в посте.

Также в сообщении со ссылкой на СМИ говорится, что стрелок представился музыкантом, говорил, что пишет песни, а в Тольятти — проездом. На вид, он показался неадекватным. Говорил довольно нагло. Когда он захотел спеть свои песни и начал мешать другим посетителям, охрана вывела его из ресторана.

"Сотрудниками полиции задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел мужчина 1995 года рождения, совершивший несколько выстрелов из пневматического пистолета возле одного из развлекательных заведений в городе Тольятти. В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Самарской области.