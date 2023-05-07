"Крылья Советов" проиграли "Краснодару"

В воскресенье, 7 мая, в 26 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях уступили "Краснодару, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Счет в матче открыли самарцы. Получив от Владимира Писарского Бенхамин Гарре дошел до штрафной, сместился в центр и красивым ударом отправил мяч в ворота Матвея Сафонова — 0:1. На 32 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Владимир Писарский и "Крылья Советов" остались в меньшинстве. Через три минуты "Краснодар" сравнял счет. После прострела Ильзата Ахметова и рикошетов, Сергей Петров занес мяч в ворота — 1:1. НА 89 минуте встречи после передачи Сергея Волкова, Кордоба установил окончательный счет в мачте — 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив". Игра 27 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 14 мая, в 15:00.