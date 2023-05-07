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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Краснодару"

КРАСНОДАР. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 мая, в 26 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях уступили "Краснодару, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли самарцы. Получив от Владимира Писарского Бенхамин Гарре дошел до штрафной, сместился в центр и красивым ударом отправил мяч в ворота Матвея Сафонова — 0:1. На 32 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Владимир Писарский и "Крылья Советов" остались в меньшинстве. Через три минуты "Краснодар" сравнял счет. После прострела Ильзата Ахметова и рикошетов, Сергей Петров занес мяч в ворота — 1:1. НА 89 минуте встречи после передачи Сергея Волкова, Кордоба установил окончательный счет в мачте — 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив". Игра 27 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 14 мая, в 15:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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