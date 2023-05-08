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Посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области заявил о том, что посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно.

"В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов! Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы!", — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым.

По информации Почты России, число посылок до 10 кг, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.

Поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП "Почта России".

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