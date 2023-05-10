В Самарской области мужчина утонул в реке Большой Кинель

В понедельник, 8 мая, в Кинель-Черкасском районе обнаружили тело погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Мужчина утонул в реке Большой Кинель в районе с. Кротовка. Личные данные погибшего устанавливают.

По данным ведомства, с начала 2023 г. на водных объектах региона произошло 11 происшествий, при которых погибло восемь человек и четверо были спасены.