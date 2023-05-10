В Самарской области мужчина утонул в реке Большой Кинель

В понедельник, 8 мая, в Кинель-Черкасском районе обнаружили тело погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Мужчина утонул в реке Большой Кинель в районе с. Кротовка. Личные данные погибшего устанавливают.
По данным ведомства, с начала 2023 г. на водных объектах региона произошло 11 происшествий, при которых погибло восемь человек и четверо были спасены.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!