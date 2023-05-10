В Самаре сотрудник автосервиса угнал машину клиента и ограбил старушку

Кировский районный суд Самары вынес приговор мастеру автосервиса, которого обвиняли в грабеже и угоне. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В ноябре 2022 г. он вырвал из рук пожилой женщины сумку и скрылся с места преступления. Кроме того, мужчина угнал принадлежащий клиенту Ford Focus, чтобы покататься по Сызрани и Октябрьску. Задержали угонщика после того, как он врезался в столб.
Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии общего режима.
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