В Самаре сотрудник автосервиса угнал машину клиента и ограбил старушку

Кировский районный суд Самары вынес приговор мастеру автосервиса, которого обвиняли в грабеже и угоне. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2022 г. он вырвал из рук пожилой женщины сумку и скрылся с места преступления. Кроме того, мужчина угнал принадлежащий клиенту Ford Focus, чтобы покататься по Сызрани и Октябрьску. Задержали угонщика после того, как он врезался в столб.

Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии общего режима.