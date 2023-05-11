В Самаре пройдут гастроли независимого театра Les Partisans

«Большие гастроли» одного из лучших независимых театров России Les Partisans пройдут в Самаре с 19 по 21 мая 2023 года, выступления организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках направления по поддержке негосударственных (частных) театров "Больших гастролей" на сцене театра "Город" в Самарской областной научной универсальной библиотеке пройдут показы спектаклей, в том числе отмеченных экспертами фестиваля "Золотая маска": "Заходит андроид в бар", "Солнце ромеев" и "Деликатес. Удмуртская история преступлений".
"Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия" Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов — увидеть лучшие спектакли и концерты", — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы — "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы — Россия" (гастроли национальных коллективов).
Стартовавшая в 2014 году программа "Большие гастроли" проводится по 6-ти направлениям: ведущие театры, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое и по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.
По инициативе Министерства культуры Российской Федерации в 2020 году ФГБУК РОСКОНЦЕРТ впервые пригласил к участию в программе "Большие гастроли" частные (негосударственные) театры, сделав важный шаг в их поддержке.
Благодаря программам "Большие гастроли" и "Мы — Россия" зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Спектакли и концерты предназначены для самой широкой аудитории — взрослой, семейной и детской, а география гастролей простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.
Всероссийский гастрольно-концертный план, включающий программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия", расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны; способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.
19 мая (пт) 19:00
"Заходит андроид в бар" (16+)
Научно-фантастическая драмеди.
Смешная, изобретательная и философская пьеса молодого воронежского драматурга Данилы Чекрыгина написана в редком для современного театра жанре научной фантастики: андроиды внешне неотличимые от человека, колонизация Марса, распечатка еды и других необходимых предметов за считанные секунды в принтере и другие чудеса науки и техники. Правда, проблемы человечества остались все те же, что и сто, а может быть и тысяча лет назад. Чем роботы отличаются от человека? Смогут ли они когда-то почувствовать боль, научиться любить, рожать и воспитывать потомство, или хотя бы сочинять анекдоты? Эти и другие вопросы задет себе и нам автор пьесы.
Режиссер — Павел Зорин
В ролях: Инге Зорина, Денис Назаров, Тимофей Смагин
Продолжительность — 1 час 20 минут
*постановка реализована реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры"
20 мая (сб) 19:00
"Солнце ромеев" (16+)
Фантастическая сага о войне роботов и людей по стихам Федора Сваровского.
Режиссер — Павел Зорин
В ролях: Инге Зорина, Денис Назаров, Тимофей Смагин, Мария Трошкина, Егор Ларин, Данил Репин, Евгений Аоки, Алена Стрелкова, Иван Личидов, Елизавета Бебик
Композитор Эмиль Усманов
Медиа-художник Андрей Рылов
Художник по свету Денис Супрун
Хореограф Полина Довганюк
Продолжительность — 1 час 40 минут
21 мая (вс) 19:00
"Деликатес. Удмуртская история преступлений" (18+)
Криминальная драма по пьесе Миши Соловеьва.
Спектакль вошел в лонг-лист Национальной премии "Золотая Маска" и в программу "Маска Плюс".
"Белый экран, несколько молодых "партизан" в белом, качающий бит и забористые диалоги прямиком с социального дна. Это веселый спектакль про кромешный мрак российской повседневности глазами следователя-криминалиста, коим является автор документальной пьесы Миша Соловьев. Некоторые эпизоды настолько отчетливо напоминают самые топорные эпизоды сериала "Фарго", что невольно закрадывается сомнение: а не выдумано ли все это. Но нет — жизнь жестче" — Алексей Киселев, эксперт фестиваля "Золотая маска-2018".
В основу спектакля легли реальные события: убийства, изнасилования, случаи каннибализма и другие преступления, в действительности совершенные на территории РФ и Удмуртской республики. Особо впечатлительным людям, а так же лицам с неуравновешенной психикой просмотр не рекомендуется.
Режиссер — Павел Зорин
В ролях: Инге Зорина, Тимофей Смагин, Мария Трошкина, Алена Стрелкова, Александр Сунцов, Ульяна Сунцова, Александр Шкляев
Медиа-художник Святослав Соколов
Продолжительность — 60 минут
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.