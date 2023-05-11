В Самаре пройдут гастроли независимого театра Les Partisans

«Большие гастроли» одного из лучших независимых театров России Les Partisans пройдут в Самаре с 19 по 21 мая 2023 года, выступления организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках направления по поддержке негосударственных (частных) театров "Больших гастролей" на сцене театра "Город" в Самарской областной научной универсальной библиотеке пройдут показы спектаклей, в том числе отмеченных экспертами фестиваля "Золотая маска": "Заходит андроид в бар", "Солнце ромеев" и "Деликатес. Удмуртская история преступлений".

"Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия" Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов — увидеть лучшие спектакли и концерты", — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы — "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы — Россия" (гастроли национальных коллективов).

Стартовавшая в 2014 году программа "Большие гастроли" проводится по 6-ти направлениям: ведущие театры, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое и по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

По инициативе Министерства культуры Российской Федерации в 2020 году ФГБУК РОСКОНЦЕРТ впервые пригласил к участию в программе "Большие гастроли" частные (негосударственные) театры, сделав важный шаг в их поддержке.

Благодаря программам "Большие гастроли" и "Мы — Россия" зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Спектакли и концерты предназначены для самой широкой аудитории — взрослой, семейной и детской, а география гастролей простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.

Всероссийский гастрольно-концертный план, включающий программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия", расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны; способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

19 мая (пт) 19:00

"Заходит андроид в бар" (16+)

Научно-фантастическая драмеди.

Смешная, изобретательная и философская пьеса молодого воронежского драматурга Данилы Чекрыгина написана в редком для современного театра жанре научной фантастики: андроиды внешне неотличимые от человека, колонизация Марса, распечатка еды и других необходимых предметов за считанные секунды в принтере и другие чудеса науки и техники. Правда, проблемы человечества остались все те же, что и сто, а может быть и тысяча лет назад. Чем роботы отличаются от человека? Смогут ли они когда-то почувствовать боль, научиться любить, рожать и воспитывать потомство, или хотя бы сочинять анекдоты? Эти и другие вопросы задет себе и нам автор пьесы.

Режиссер — Павел Зорин

В ролях: Инге Зорина, Денис Назаров, Тимофей Смагин

Продолжительность — 1 час 20 минут

*постановка реализована реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры"

20 мая (сб) 19:00

"Солнце ромеев" (16+)

Фантастическая сага о войне роботов и людей по стихам Федора Сваровского.

Режиссер — Павел Зорин

В ролях: Инге Зорина, Денис Назаров, Тимофей Смагин, Мария Трошкина, Егор Ларин, Данил Репин, Евгений Аоки, Алена Стрелкова, Иван Личидов, Елизавета Бебик

Композитор Эмиль Усманов

Медиа-художник Андрей Рылов

Художник по свету Денис Супрун

Хореограф Полина Довганюк

Продолжительность — 1 час 40 минут

21 мая (вс) 19:00

"Деликатес. Удмуртская история преступлений" (18+)

Криминальная драма по пьесе Миши Соловеьва.

Спектакль вошел в лонг-лист Национальной премии "Золотая Маска" и в программу "Маска Плюс".

"Белый экран, несколько молодых "партизан" в белом, качающий бит и забористые диалоги прямиком с социального дна. Это веселый спектакль про кромешный мрак российской повседневности глазами следователя-криминалиста, коим является автор документальной пьесы Миша Соловьев. Некоторые эпизоды настолько отчетливо напоминают самые топорные эпизоды сериала "Фарго", что невольно закрадывается сомнение: а не выдумано ли все это. Но нет — жизнь жестче" — Алексей Киселев, эксперт фестиваля "Золотая маска-2018".

В основу спектакля легли реальные события: убийства, изнасилования, случаи каннибализма и другие преступления, в действительности совершенные на территории РФ и Удмуртской республики. Особо впечатлительным людям, а так же лицам с неуравновешенной психикой просмотр не рекомендуется.

Режиссер — Павел Зорин

В ролях: Инге Зорина, Тимофей Смагин, Мария Трошкина, Алена Стрелкова, Александр Сунцов, Ульяна Сунцова, Александр Шкляев

Медиа-художник Святослав Соколов

Продолжительность — 60 минут