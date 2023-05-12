Появились подробности задержания подозреваемой в подготовке к теракту в Самаре

Уроженка Украины, которую ФСБ задержала за подготовку к теракту на площади им. Куйбышева в Самаре, прибыла в 63 регион в 2021 году.

Женщина приехала из Донецка с дочерью, была поселена сначала в пункте временного размещения. В Донецке она работала парикмахером, трудиться по этой специальности устроилась и в Самаре. Ее 10-летняя дочка посещала здесь школу.

По имеющимся данным, женщину завербовали представители украинских вооруженных формирований. Сейчас она под арестом, ребенок — в соцучреждении. Мужа у арестованной нет, сестра живет во Львове.

Напомним, по информации ФСБ, гражданка России и уроженка Украины участвовала в сборе информации об объектах военной инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Также, по данным правоохранителей, она искала компоненты для приготовления зажигательной смеси. А задержали женщину после того, как она положила эти компоненты в тайник.

"Указанные предметы приобретены ею для передачи неустановленному лицу и совершения им поджога на территории площади им. Куйбышева в период проведения "Международного антифашистского фестиваля" с 1 по 6 мая 2023 года", — сообщали ранее в ФСБ.