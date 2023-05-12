Уроженка Украины, которую ФСБ задержала за подготовку к теракту на площади им. Куйбышева в Самаре, прибыла в 63 регион в 2021 году.
Женщина приехала из Донецка с дочерью, была поселена сначала в пункте временного размещения. В Донецке она работала парикмахером, трудиться по этой специальности устроилась и в Самаре. Ее 10-летняя дочка посещала здесь школу.
По имеющимся данным, женщину завербовали представители украинских вооруженных формирований. Сейчас она под арестом, ребенок — в соцучреждении. Мужа у арестованной нет, сестра живет во Львове.
Напомним, по информации ФСБ, гражданка России и уроженка Украины участвовала в сборе информации об объектах военной инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Также, по данным правоохранителей, она искала компоненты для приготовления зажигательной смеси. А задержали женщину после того, как она положила эти компоненты в тайник.
"Указанные предметы приобретены ею для передачи неустановленному лицу и совершения им поджога на территории площади им. Куйбышева в период проведения "Международного антифашистского фестиваля" с 1 по 6 мая 2023 года", — сообщали ранее в ФСБ.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063