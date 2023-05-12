Энергетики "Т Плюс" отремонтируют тепловые сети Тольятти

Специалисты ПАО "Т Плюс" ведут текущий ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа, в связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 15 по 19 мая не будет горячей воды в Центральном районе и кварталах 14А и 17А Автозаводского района Тольятти, с 22 по 29 мая — в Автозаводском районе города.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в Тольяттинские тепловые сети: по Центральному району (8482) 283-322; по Автозаводскому району (8482) 333-060.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.