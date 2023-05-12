Водителя Porshe Panamera, таранившего машину ГИБДД, отправили под домашний арест в Тольятти

В Тольятти отправили под домашний арест 22-летнего парня, протаранившего машину ГИБДД на Porshe Panamera. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля правоохранители заметили, что молодой человек вышел из развлекательного заведения и сел за руль. Полицейские попытались остановить водителя, но он уехал. Началась погоня, правоохранители заблокировали иномарку, но нарушитель сдал назад, протаранил патрульный автомобиль и уехал. Задержали его уже через несколько минут.

Кроме того, молодой человек отказался проходить медосвидетельствование. На него составили семь административных протоколов. Автомобиль подозреваемого отправили на штрафстоянку.