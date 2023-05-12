В Тольятти отправили под домашний арест 22-летнего парня, протаранившего машину ГИБДД на Porshe Panamera. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля правоохранители заметили, что молодой человек вышел из развлекательного заведения и сел за руль. Полицейские попытались остановить водителя, но он уехал. Началась погоня, правоохранители заблокировали иномарку, но нарушитель сдал назад, протаранил патрульный автомобиль и уехал. Задержали его уже через несколько минут.
Кроме того, молодой человек отказался проходить медосвидетельствование. На него составили семь административных протоколов. Автомобиль подозреваемого отправили на штрафстоянку.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063