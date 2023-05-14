Начальник ГУ МЧС России Олег Бойко назвал предварительную причину пожара на предприятии "Феррони-Тольятти

В воскресенье, 14 мая, в своем комментарии на месте происшествия начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко назвал предварительной причиной пожара на предприятии "Феррони Тольятти" нарушение технологического процесса.

Напомним, что сообщение о пожаре в лакокрасочном цеху на предприятии на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе Тольятти поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 13 мая в 22:22.

В интервью генерал Бойко уточнил, что пожар произошел на предприятии "Феррони-Тольятти".

По его словам, первые прибывшие на вызов подразделения огнеборцев установили, что происходит пожар на площади 1000 кв. м. В 22:51 площадь пожара составила 2000 кв. м., и в 23:13 увеличилась до 6000 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №3. В 1:13 уже 14 мая площадь пожара составляла 20000 кв. м. Для тушения привлечено 314 человек, 69 единиц техники.

По словам Олега Бойко, на месте происшествия развернуто 14 стволов "Курс-Б", работает 14 звеньев газодымозащитной службы, три переносных лафетных ствола, один пеноподъемник. Прибыли два пожарных поезда со станции "Самара" и со станции "Сызрань".

"Сил и средств достаточно, - пояснил в своем комментарии Олег Бойко. - Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса. Всесторонне обеспечение участников пожара организовано. На месте находится руководство города. Организован подвоз воды".

В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что в 3:46 пожар был локализован на площади 20000 кв. м.