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Футбол Спорт

"Крылья Советов" с московским "Локомотивом" сыграли вничью

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 27 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

Фото: pfcks.ru

Счет в матче был открыт на 40 минуте встречи: с передачи пяткой Владислава Шитова отличился Дмитрий Цыпченко - 1:0. Гости отыгрались на третьей минуте второго тайма, гол организовали вышедшие на замену после перерыва Максим Глушенков и Вильсон Изидор, который отправил мяч в сетку с передачи экс-самарца.

Изначально арбитры в поле зафиксировали положение вне игры, но вмешался VAR, и гол был засчитан - 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают екатеринбургский "Урал". Игра 28 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 21 мая, в 15:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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