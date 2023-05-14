"Крылья Советов" с московским "Локомотивом" сыграли вничью

В 27 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

Счет в матче был открыт на 40 минуте встречи: с передачи пяткой Владислава Шитова отличился Дмитрий Цыпченко - 1:0. Гости отыгрались на третьей минуте второго тайма, гол организовали вышедшие на замену после перерыва Максим Глушенков и Вильсон Изидор, который отправил мяч в сетку с передачи экс-самарца.

Изначально арбитры в поле зафиксировали положение вне игры, но вмешался VAR, и гол был засчитан - 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают екатеринбургский "Урал". Игра 28 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 21 мая, в 15:00.