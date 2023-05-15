Рейсы в Хургаду из Самары возобновятся с 30 мая

С 30 мая 2023 года из Самары возобновятся рейсы в Египет, сообщает пресс-служба международного аэропорта Курумоч.

С 30 мая полеты в Хургаду планирует авиакомпания Azur Air c частотой до двух раз в неделю. Время вылета первого рейса из Самары — 00:05, прибытие в Хургаду — в 05.00.

Продолжительность перелета — 6 часов 55 минут. Полеты будут выполняться на Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажирских мест.

Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков или в туристических агентствах.