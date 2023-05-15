В Самаре второй раз будут судить экс-замначальника исправительной колонии за взятки

Самарский областной суд отменил приговор теперь уже бывшему замначальника ИК-5, которая находится в Куйбышевском районе Самары. Судили за коррупцию бывшего сотрудника учреждения Илью Муху.

Напомним, по версии следствия, Муха получал деньги от заключенных. Например, за содействие в переводе в более легкие условия содержания или за избежание дисциплинарной ответственности за нарушения. Следствие выявило восемь эпизодов, а общая сумма взяток составила более 228 тыс. рублей. Суд приговорил Муху к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Интересно, что судебное следствие установило, что пять взяток Муха получил, в том числе через начальника отряда ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области. В итоге, областная прокуратура распространила сообщение, что "начальник отряда понимал, что заместитель начальника склонял его к совершению коррупционного правонарушения, однако, в связи с подчиненностью и боязнью потерять работу, уведомление о склонении к совершению коррупционного правонарушения не подавал, вышестоящее руководство, а также органы прокуратуры не уведомлял".

В прокуратуре решили, что начальник отряда имел заинтересованность. Прокурор района внес начальнику УФСИН России по Самарской области представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В результате начальника отряда уволили в связи утратой доверия.

Но теперь приговор Мухи, после которого уволили и начальника отряда колонии, отменил областной суд.

"Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство", — указано на сайте областного суда.

Будет ли восстановлен на работе начальник отряда — не сообщается.