В Самаре пропала 88-летняя женщина

Самарские полицейские разыскивают пропавшую 88-летнюю местную жительницу Анну Назарову. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Известно, что 8 мая, в 8:30, женщина была на автовокзале в Самаре. О ее местонахождении после этого ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 80 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, серые глаза, каштановые волосы, была одета в темно-сиреневое полупальто с капюшоном, бежевые спортивные штаны, белые тапочки и бордовую вязаную шапку с помпоном.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)956-07-66, 8(846)278-20-08, либо 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.