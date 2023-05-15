В Самарской области подвели итоги прошлого отопительного сезона и обсудили планы на текущий год

В пятницу, 12 мая 2023 года, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по итогам отопительного сезона 2022–2023 годов и планам на текущий год.

В совещании приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ, министерства здравоохранения, министерства образования и науки региона, врио регионального управления Ростехнадзора Евгений Долгов, руководство Госжилинспекции и ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы 37 муниципальных образований Самарской области.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов поблагодарил глав муниципалитетов, руководителей ответственных министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций за слаженную и ответственную работу по подготовке к отопительному периоду в прошлом сезоне.

"Главным итогом стало то, что в результате системной многолетней работы количество аварий и инцидентов на сетях жизнеобеспечения в прошедшем отопительном сезоне сократилось на 58%. Мы прошли год без серьезных технологических нарушений, не было зафиксировано ни одной аварии, которая устранялась бы более суток. В течение всего отопительного периода нам удалось обеспечить стабильное тепло- и водоснабжение потребителей. Как и в предыдущие два года, были выполнены значительные объемы перекладки тепловых сетей и сегодня мы практически не видим зимой парящих колодцев, что было "нормой" еще несколько лет назад. Но в этом году перед нами стоит задача добиться еще большего снижения аварийности, для ее решения у нас есть все необходимые ресурсы. В частности, проводится масштабная работа по модернизации теплоисточников и водопроводных сетей за счет средств областного и местных бюджетов. У нас уже сложилась практика опережающего финансирования работ по перекладке коммунальных коммуникаций в ряде муниципальных образований, а на федеральном уровне одобрена разработанная нами по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова программа модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой мы в течение двух лет проведем 17 мероприятий в целом ряде муниципальных образований на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Мы также вышли практически на рекордные объемы утвержденных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций — в этом году на строительство, модернизацию объектов, капитальный ремонт и приобретение оборудования компании планируют направить более пяти миллиардов рублей, это колоссальные ресурсы", — отметил председатель правительства.

Практически все муниципальные образования из тех 49, которые подлежат проверке готовности к отопительному периоду, в минувшем году получили паспорта и акты готовности. Это 10 городских округов, 12 городских поселений, 27 муниципальных районов. Исключение составили три муниципалитета, в ходе совещания они доложили о причинах и работе по устранению нарушений.

В текущем году постановление правительства Самарской области о подготовке к новому отопительному периоду было принято 17 марта, фактически еще до завершения предыдущего осенне-зимнего сезона.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Стрельников рассказал, что с этого момента стартовала работа по подготовке к зиме, в муниципалитетах активно работают штабы, в деятельности которых принимают участие представители Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Самарской области. К предстоящему отопительному сезону готовят жилые дома, объекты социальной инфраструктуры (медицинские, школьные и дошкольные учреждения), а также тепловые, водопроводные сети и котельные.

В этом году в 70 школах в рамках федерального финансирования идет капитальный ремонт, в 20 из них запланирована полная замена коммуникаций. В регионе сформированы запасы топлива, необходимого для начала периода холодов.

"Для выполнения задач по подготовке к отопительному периоду у нас осталось не так много времени, всего четыре месяца. В прошлом году, как мы помним, он начался в отдельных муниципалитетах уже 12 сентября. Прошу глав муниципалитетов уделять приоритетное внимание вопросам подготовки к отопительному сезону, вовремя и обоснованно устранять обоснованные и справедливые замечания Ростехнадзора, учесть законодательные изменения к требованиям к муниципальным образованиям при оценке их подготовки к отопительному периоду 2023-24 годов", — поставил задачу Виктор Кудряшов.