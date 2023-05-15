В Самарской области создадут транспортно-логистический хаб

Возможные площадки под его создания в Сызрани и Октябрьске на днях осмотрел министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Хаб включит в себя действующие и новые транспортно-логистические центры, речные порты. Для реализации проекта и создания необходимой инфраструктуры регион активно работает с федеральным центром.

"В этой локации для создания хаба есть всё: крупный железнодорожный узел с выходом на Транссиб, федеральная трасса М5, новый транспортный коридор "Европа-Западный Китай", выход на новую магистраль М12, стабильные хорошие глубины на Волге, действующие порты и причальные стенки, земельные участки, — перечислил Дмитрий Богданов. — Активная позиция Губернатора Дмитрия Азарова и всей нашей команды по содействию инвесторам, наряду с географией и инфраструктурой, создаёт уникальные условия для развития бизнеса в Самарской области".

Самарская область обладает высоким транзитным потенциалом, находится на пересечении международных транспортных коридоров "Север-Юг", "запад-Восток". Общий объем перевозок грузов по всем видам транспорта достигает почти 100 млн тонн.

Самарская область — единственная из регионов ПФО, где действуют три речных порта для судов класса "река — море", имеющих выход в Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам. Являясь приграничным регионом Казахстана, губерния имеет транспортную связь со странами Каспийского бассейна, а через Иран, Азербайджан и Турцию — с другими государствами Персидского залива.

В текущих внешнеэкономических условиях создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов будет способствовать развитию торгово-экономических связей с дружественными государствами как Самарской области, так и всей страны в целом.

В силу уникального географического расположения Самарскую область выбирают в том числе крупнейшие российские игроки рынка электронной коммерции. В регионе уже работают логоцентры Яндекс.Маркета, OZON. В фазе активного строительства находится распределительный центр Wildberries. Кроме того, в индустриальном парке "Преображенка-2" близится к завершению создание мультитемпературного склада для компании Х5 Group. Распределительный центр будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья и Урала.