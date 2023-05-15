В Самарской области создадут транспортно-логистический хаб

Возможные площадки под его создания в Сызрани и Октябрьске на днях осмотрел министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Хаб включит в себя действующие и новые транспортно-логистические центры, речные порты. Для реализации проекта и создания необходимой инфраструктуры регион активно работает с федеральным центром.
"В этой локации для создания хаба есть всё: крупный железнодорожный узел с выходом на Транссиб, федеральная трасса М5, новый транспортный коридор "Европа-Западный Китай", выход на новую магистраль М12, стабильные хорошие глубины на Волге, действующие порты и причальные стенки, земельные участки, — перечислил Дмитрий Богданов. — Активная позиция Губернатора Дмитрия Азарова и всей нашей команды по содействию инвесторам, наряду с географией и инфраструктурой, создаёт уникальные условия для развития бизнеса в Самарской области".
Самарская область обладает высоким транзитным потенциалом, находится на пересечении международных транспортных коридоров "Север-Юг", "запад-Восток". Общий объем перевозок грузов по всем видам транспорта достигает почти 100 млн тонн.
Самарская область — единственная из регионов ПФО, где действуют три речных порта для судов класса "река — море", имеющих выход в Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам. Являясь приграничным регионом Казахстана, губерния имеет транспортную связь со странами Каспийского бассейна, а через Иран, Азербайджан и Турцию — с другими государствами Персидского залива.
В текущих внешнеэкономических условиях создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов будет способствовать развитию торгово-экономических связей с дружественными государствами как Самарской области, так и всей страны в целом.
В силу уникального географического расположения Самарскую область выбирают в том числе крупнейшие российские игроки рынка электронной коммерции. В регионе уже работают логоцентры Яндекс.Маркета, OZON. В фазе активного строительства находится распределительный центр Wildberries. Кроме того, в индустриальном парке "Преображенка-2" близится к завершению создание мультитемпературного склада для компании Х5 Group. Распределительный центр будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья и Урала.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей