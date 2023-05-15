"Избили до полусмерти": на жителя Тольятти напали из-за замечания водителю

Региональные полицейские выясняют детали происшествия в Тольятти. О случившемся рассказала в соцсетях местная жительница.

"Вчера моего мужа избили до полусмерти во втором квартале на Московском, 3. Люди неславянской внешности сломали нос, руку. Конфликт начался с того, что муж сделал замечание, как они потом утверждали, несовершеннолетнему на синей тонированной 12-й без номеров, который ехал по тротуару и чуть не сбил сына на велосипеде, а до этого чуть не сбил другого ребенка. Другой семье, они идут как свидетели, нападавшие тоже угрожали расправой", — сообщила женщина.

Жительница Тольятти переживала за здоровье супруга и сообщила, что также собирается написать заявление в Следственный комитет. Она же приложила фото с места ЧП. Как сообщили в региональной полиции, в ситуации уже разбираются.

"По факту обращения жителя Тольятти 1975 года рождения сотрудники полиции проводят проверку, все участники конфликта установлены, полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", — прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.