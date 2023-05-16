Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в Тольятти

Председатель СК РФ дал поручение руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в Тольятти и ходатайствовать о заключении под стражу нападавших.

Кроме того, глава ведомства поручил дать правовую оценку бездействию сотрудника правоохранительных органов, не принявшего мер по прекращению противоправных действий.

Напомним, жена пострадавшего рассказывала, что на ее 48-летнего мужа напали из-за того, что он сделал замечание водителю синей тонированной "двенадцатой" без номеров, который ехал по тротуару и чуть не сбил ребенка на велосипеде.

Также, по словам супруги избитого мужчины, сотрудник органов внутренних дел, который приехал на вызов, не предпринял действий по прекращению противоправных действий.

Также следователи проверят и гражданство нападавших.