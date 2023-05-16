Председатель СК РФ дал поручение руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в Тольятти и ходатайствовать о заключении под стражу нападавших.
Кроме того, глава ведомства поручил дать правовую оценку бездействию сотрудника правоохранительных органов, не принявшего мер по прекращению противоправных действий.
Напомним, жена пострадавшего рассказывала, что на ее 48-летнего мужа напали из-за того, что он сделал замечание водителю синей тонированной "двенадцатой" без номеров, который ехал по тротуару и чуть не сбил ребенка на велосипеде.
Также, по словам супруги избитого мужчины, сотрудник органов внутренних дел, который приехал на вызов, не предпринял действий по прекращению противоправных действий.
Также следователи проверят и гражданство нападавших.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063