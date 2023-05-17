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Строительство Строительство и недвижимость

В Тольятти ввели в эксплуатацию долгострой в Комсомольском районе

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории региона введен в эксплуатацию жилой дом, включенный ранее в реестр проблемных объектов долевого строительства, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

Многоквартирный трехсекционный дом, расположенный на ул. Коммунистической, 40 в Комсомольском районе Тольятти, достроен с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий"

Ранее застройщиком выступало ООО "Сентябрь-два". Стройка была остановлена в 2016 году, на тот момент успели возвести только "коробку" здания.

"На основании ходатайства главы региона Дмитрия Игоревича Азарова Наблюдательным советом ППК "Фонд развития территорий" было принято решение о финансировании завершения строительства жилого дома, после чего в октябре 2021 года объект был передан Самарскому региональному фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства для достройки", — отмечается в сообщении минстроя.

Сейчас строительство завершено и выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время ключи от новых квартир получат 168 семей.

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