Тольяттинец отправится в колонию за распространение наркотиков и мошенничество

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве и обороте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина забрал из тайника 13 свертков с наркотиками. Пять из них он разложил по "закладкам" в Автозаводском районе. Остальное у него изъяли при задержании.
Кроме того, ранее тольяттинец воспользовался паспортом знакомой и без ее ведома оформил заем 16 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к шести годам восьми месяцам и 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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