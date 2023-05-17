Тольяттинец отправится в колонию за распространение наркотиков и мошенничество

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве и обороте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина забрал из тайника 13 свертков с наркотиками. Пять из них он разложил по "закладкам" в Автозаводском районе. Остальное у него изъяли при задержании.

Кроме того, ранее тольяттинец воспользовался паспортом знакомой и без ее ведома оформил заем 16 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к шести годам восьми месяцам и 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.