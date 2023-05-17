Замдиректора самарской фирмы обвиняют в хищении денег начальника

В Самарский районный суд Самары отправили уголовное дело замдиректора ООО "Арбит Строй", обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в ноябре 2018 г. заместитель директора регистрировал на имя своего директора долевой договор на квартиру в строящемся доме на ул. Солнечной и обманом похитил более 2 млн рублей. Эти деньги потерпевший передал для внесения оплаты по договору.
Помимо этого, мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2020 г. он через суд требовал изъять у организации грузовой самосвал и фронтальный погрузчик, которые сам же продал в 2013 г. фирме и ее директору.
Во время расследования у обвиняемого арестовали имущество на более чем 2 млн рублей.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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