Жителя Самары обвиняют в обмане пенсионеров на 960 тыс. рублей

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, которого подозревают в обмане пенсионеров.
По версии следствия, мужчина договорился с кем-то в Интернете участвовать в мошенничестве. Так, подельник звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции или знакомым их внуков и уговаривал дать денег для срочной помощи попавшему в беду родственнику. После этого домой к жертвам приходил обвиняемый. Всего злоумышленник забрал у пожилых людей 960 тыс. рублей.
Сейчас следователи арестовали имущество обвиняемого на 1 млн рублей. Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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